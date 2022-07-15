Минсоцполитики анонсировало закон о базовом пенсионном доходе

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Правительство намерено завершить внедрение базового пенсионного дохода в 2023 году.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

"Украина уже сейчас на практике внедрила элементы базового пенсионного дохода. И это не дань моде и даже не часть нашей евроинтеграции, это адекватный ответ на фактические вызовы, которые мы имеем", – сказала Лазебная.

Она добавила, что Минсоцполитики протестировало на практике во время пандемии и военного положения, как это может эффективно работать, как дополнять страховые пенсионные выплаты доплатами и пособиями, чтобы выйти на базовый пенсионный доход.

"Я имею в виду "возрастную линейку" доплат к пенсии, которую мы внедрили по инициативе президента, адресные выплаты с учетом стажа работы. Эти меры необходимо продлить, реализовать запланированные дифференцированные по возрасту доплаты в октябре этого года для пенсионеров в возрасте 70+, а на 2023 год предусмотреть базовые гарантии для лиц старше 65 лет, для людей с инвалидностью и потерявших кормильца", - отметила Лазебная.

Она подчеркнула, что иного пути обеспечить минимальные нормы в пенсионном обеспечении без повышения взносов не существует.

"Поэтому, если мы хотим гарантировать пожилым людям минимально необходимые для жизни доходы, то должны закрепить базовый пенсионный доход системно на уровне законодательства. Мы наработали необходимый законопроект и уже получили одобрения к нему от Всемирного банка и Международной организации труда.

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Для достойной жизни на пенсии должны дополнить базовые пенсионные гарантии всеобъемлющей системой пенсионных накоплений, которые человек и его работодатели будут осуществлять, пока человек работает, и которые будут дополнительным источником дохода человека после завершения трудовой деятельности", – заявила Лазебная.

"Формула "базовый пенсионный доход плюс индивидуальные пенсионные накопления" дает нашим нынешним пенсионерам необходимую защиту, а нашим молодым людям – достойную пенсионную перспективу в собственной стране", – добавила министр.

Лазебная также сообщила, что средний размер пенсии по состоянию на 1 июля 2022 года составил 4,437 тыс грн, что почти на 660 грн (или на 17%) больше по сравнению с 1 июля 2021 года.

Средний размер военных пенсий за год увеличился более чем на 3 тысяч гривень, или на 53%, и составил почти 8,9 тыс грн.

Экономическая правда