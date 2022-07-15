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Экспорт зерновых отстает от прошлогоднего графика на 40%

Пятница, 15 июля 2022, 10:30 - Cергей Мельник

Экспорт зерновых с начала 2022-2023 маркетингового года (июль 2022 года – июнь 2023 года) по состоянию на 13 июля составил 556 тысяч тонн против 926 тысяч тонн на соответствующую дату прошлого МГ.

Об этом говорится в данных Государственной таможенной службы, передает издание Порты Украины.

Экспорт основных зерновых уменьшился, в частности:

кукурузы – на 17,4%, до 403 тыс. тонн;

пшеницы – в 2,2 раза, до 113 тыс. тонн;

ячменя – в 4,9 раза, до 37 тыс. тонн.

Кроме того, муки экспортировано 1,3 тыс. тонн против 5,9 тыс. тонн годом ранее, в том числе пшеничной – 1 тыс. тонн против 5,8 тыс. тонн.

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В июне 2022 года Украина экспортировала 2,17 млн. тонн зерновых, зернобобовых, масличных и продуктов их переработки, что на 470 тыс. тонн, или 25% больше, чем в предыдущем месяце.

Валютная выручка от экспорта продукции украинского агропромышленного комплекса с марта по май, за три месяца полномасштабной войны с РФ, примерно равна стоимости экспорта за один довоенный месяц.

экспорт зепно
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