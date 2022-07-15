Оккупанты запустили третий блок Запорожской АЭС – МАГАТЭ

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В Украине работает 9 из 15 атомных блоков, в том числе подключен к сети еще один блок оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС, работавшей до этого двумя блоками.

Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергетике, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня Украина отдельно сообщила МАГАТЭ, что 9 из 15 ядерных энергетических реакторов страны подключены к сети, в том числе 3 – на ЗАЭС, 2 – на Ровенской АЭС, 2 – на Южноукраинской АЭС и 2 – на Хмельницкой АЭС", – говорится в сообщении .

Также отмечается, что другие реакторы остановлены на плановом обслуживании или остаются в резерве.

"По данным Украины, системы безопасности на четырех АЭС остаются в рабочем состоянии, и они также имеют внешние источники энергии", – добавили в МАГАТЭ.

Кроме того, в сообщении со ссылкой на генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси отмечается, что Украина на этой неделе при содействии агентства через его сеть реагирования и помощи получила большую партию жизненно важного оборудования для радиационной защиты и мониторинга, предложенного Австралией и Францией.

В то же время он в очередной раз заявил о важности организации визита на оккупированную с 4 марта войсками РФ Запорожскую АЭС "для проведения важных мер по безопасности и гарантиям", отметив, что Украина на этой неделе проинформировала МАГАТЭ о "крайне сложной" ситуации на ЗАЭС из-за постоянного давления на ее работников.