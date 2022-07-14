Попали под санкции США: топовая бизнес-школа отказалась от помощи родственников российского олигарха Тимченко

Одна из ведущих мировых бизнес-школ INSEAD в июне собиралась вручить награды за щедрые пожертвования дочери и зятю российского олигарха Геннадия Тимченко – Ксении и Глебу Франкам, но передумала из-за попадания их под санкции США.

Об этом говорится в статье "Дрон Медиа".

Ксения Франк – дочь миллиардера и основателя международной частной инвестиционной группы Volga Group Геннадия Тимченко, которого СМИ часто называют другом президента РФ Владимира Путина.

Она занимает пост председателя набсовета благотворительного фонда своих родителей Елены и Геннадия Тимченко, а также состоит в совете директоров компании "Трансойл", совладельцем которой является ее отец.

Ее муж Глеб Франк – сын экс-министра транспорта России Сергея Франка, ныне председателя совета директоров государственной судоходной компании "Совкомфлот".

В конце марта Ксения Франк с мужем Глебом попала в санкционный список США, а в мае – в санкционные списки Японии и Канады. При этом ей удалось избежать включения в санкционный список Евросоюза.

В 2020 году Ксения и Глеб Франк учредили стипендию для россиян, пожертвовав в стипендиальный фонд школы INSEAD 100 тыс. евро. INSEAD входит в тройку лучших бизнес-школ по программам MBA по версии газеты Financial Times, а в 2016, 2017, 2021 годах она возглавила рейтинг. Ксения и Глеб Франк получили степень MBA и прошли в ней курс для руководителей.

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За последние годы Ксения и Глеб Франк вносили пожертвования в стипендиальный фонд для россиян. Перечислив школе 100 тыс. евро на учреждение именной стипендии, они стали обладателями премии "Платиновая саламандра".

Планировалось, что церемония, на которой Франкам должны были вручить статуэтки "Платиновых саламандр", пройдет в 2020 году. Но из-за пандемии COVID-19 она не состоялась ни в 2020, ни в 2021 годах и награждение Франков перенесли на июнь 2022 года.

Журналисты издания выяснили, что администрация INSEAD cобиралась вручить Франкам "Платиновых саламандр" 10-12 июня — во время одного из уик-эндов, в котором INSEAD проводит мероприятия, посвященные встрече выпускников в своем кампусе во дворце Фонтебло. Сейчас же новость об учрежденной Франками стипендии удалена с сайта INSEAD, но осталась в кэше.

В пресс-службе бизнес-школы рассказали, что удалить ее решили "в свете событий, происходящих в Украине". Также из-за этого INSEAD объявила, что российские компании не смогут участвовать в образовательных программах для руководителей.

Приглашение Франков было отозвано после того, как пара попала в санкционный список США. А также их имена убрали из названия их стипендии, но сам финансовый фонд оставили. Позже, учитывая санкции США в отношении супругов, INSEAD решила больше не принимать никаких денег от Франков.