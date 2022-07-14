Латвии запретила поставку российского газа с 2023 года

Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил поправки к закону "Об энергетике", предполагающие, что с 1 января 2023 года поставки природного газа из России в Латвию будут запрещены.

Об этом сообщает портал Delfi.

Ранее об отказе от газа концептуально договорилось латвийское правительство.

Сначала поправку о запрете на поставку природного газа из России подали депутаты от коалиционной партии "Консервативные" – Рейнис Знотыньш и Янис Циеленс.

Также утверждено регулирование для конкретных случаев по согласованию с регулирующими учреждениями другого государства-члена ЕС способов обеспечения запрещения поставок природного газа из России.

Это регулирование соглашений с регулирующими учреждениями другого государства-члена ЕС будет применяться в случаях, когда латвийский оператор единой системы транспортировки и хранения природного газа – АО Conexus Baltic Grid – договорился с соответствующим оператором другого государства-члена ЕС о создании единой системы транспортировки природного газа.

Отказ от российского газа стал реакцией на войну России против Украины. Первой от российского газа полностью отказалась Литва.

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Европейская правда