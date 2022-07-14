Все разделы
Укр / Рус

Латвии запретила поставку российского газа с 2023 года

Четверг, 14 июля 2022, 20:46 - Cергей Мельник

Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил поправки к закону "Об энергетике", предполагающие, что с 1 января 2023 года поставки природного газа из России в Латвию будут запрещены.

Об этом сообщает портал Delfi.

Ранее об отказе от газа концептуально договорилось латвийское правительство.

Сначала поправку о запрете на поставку природного газа из России подали депутаты от коалиционной партии "Консервативные" – Рейнис Знотыньш и Янис Циеленс.

Также утверждено регулирование для конкретных случаев по согласованию с регулирующими учреждениями другого государства-члена ЕС способов обеспечения запрещения поставок природного газа из России.

Это регулирование соглашений с регулирующими учреждениями другого государства-члена ЕС будет применяться в случаях, когда латвийский оператор единой системы транспортировки и хранения природного газа – АО Conexus Baltic Grid – договорился с соответствующим оператором другого государства-члена ЕС о создании единой системы транспортировки природного газа.

Отказ от российского газа стал реакцией на войну России против Украины. Первой от российского газа полностью отказалась Литва.

ВИДЕО ДНЯ

Европейская правда

Латвия газ Россия
Материалы по теме
Маскировался под латвийский. Как популярный в Украине сервис OnlyOffice прятал российский след 6 июля 2022, 14:30
Операторы в Латвии продлили бесплатную мобильную связь для украинских беженцев 23 мая 2022, 09:40
Латвия запретила транзит военных грузов из Беларуси по железной дороге 15 мая 2022, 14:21
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте