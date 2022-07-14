МВФ ожидает, что Украина продолжит платить по долгам
Украина аккуратно обслуживает свой госдолг и в Международном валютном фонде ожидают, что такая ситуация будет продолжаться.
Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге, передает "Интерфакс-Украина".
"Украина аккуратно обслуживает свой долг. И мы ожидаем, что это будет продолжаться", – сказал Райс.
Отвечая на уточняющий вопрос об отсутствии рекомендации Украине запросить замораживание платежей и т.д., Райс отметил, что у него нет никакой другой позиции, кроме заявленной выше.
Представитель МВФ напомнил, что фонд в начале войны предоставил Украине кредит в 1,4 млрд долларов и поддерживает за счет распределения специальных прав заимствований. Он уточнил, что фонд создал специальный счет под своим администрированием для доноров для поддержки Украины, которым воспользовались Канада, Германия, Нидерланды.
"Мы ожидаем большего в ближайшие дни", – добавил Райс.
Он подчеркнул, что МВФ рассматривает грантовое финансирование как приоритет с точки зрения финансирования Украины прямо сейчас.
"В краткосрочной перспективе это лучшая форма помощи, которую может предоставить международное сообщество в свете военной ситуации и характера потрясений. И это дало бы возможность украинскому правительству продолжать свою деятельность без дополнительных долгов", – подытожил представитель фонда.
Напоминаем:
Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Украина изучает возможность реструктуризации долга на фоне ограниченных источников финансирования бюджета в условиях войны.