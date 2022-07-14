МВФ ожидает, что Украина продолжит платить по долгам

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Украина аккуратно обслуживает свой госдолг и в Международном валютном фонде ожидают, что такая ситуация будет продолжаться.

Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

"Украина аккуратно обслуживает свой долг. И мы ожидаем, что это будет продолжаться", – сказал Райс.

Отвечая на уточняющий вопрос об отсутствии рекомендации Украине запросить замораживание платежей и т.д., Райс отметил, что у него нет никакой другой позиции, кроме заявленной выше.

Представитель МВФ напомнил, что фонд в начале войны предоставил Украине кредит в 1,4 млрд долларов и поддерживает за счет распределения специальных прав заимствований. Он уточнил, что фонд создал специальный счет под своим администрированием для доноров для поддержки Украины, которым воспользовались Канада, Германия, Нидерланды.

"Мы ожидаем большего в ближайшие дни", – добавил Райс.

Он подчеркнул, что МВФ рассматривает грантовое финансирование как приоритет с точки зрения финансирования Украины прямо сейчас.

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"В краткосрочной перспективе это лучшая форма помощи, которую может предоставить международное сообщество в свете военной ситуации и характера потрясений. И это дало бы возможность украинскому правительству продолжать свою деятельность без дополнительных долгов", – подытожил представитель фонда.

Напоминаем:

Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Украина изучает возможность реструктуризации долга на фоне ограниченных источников финансирования бюджета в условиях войны.