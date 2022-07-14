Эксперты рассказали о возможных стратегиях РФ по поставкам газа через "Северный поток-1"

Отказ РФ возобновить поставки газа "Северным потоком-1" после завершающегося 21 июля ремонта будет четким сигналом, что Москва готова увеличивать ставки в газовой войне с ЕС и ЕС должно готовиться к зиме без российского газа.

Об этом шла речь во время экспертной дискуссии "Отопительный сезон 2022/2023: к чему готовиться?", которую провел Центр социально-экономических исследований CASE Украина совместно с ЭП.

"Россия продолжает транзит газа в страны ЕС, объем транзита трубопроводным транспортом падает - отдельные страны сознательно снижают зависимость от российского газа. По сравнению с прошлым годом полгода экспорт упал где-то процентов на 30, но все же зависимость существует, многие страны ЕС не могут отказаться или быстро переориентироваться от российского газа только потому, что они этого хотят.

Например, Германия, часть стран Восточной Европы - они продолжают использовать российский газ, чтобы закачивать его в газовые хранилища и таким образом готовиться к зиме", - заявила президент DiXi Group Елена Павленко.

Она напомнила, что Еврокомиссия выдала обязательство, чтобы европейские газовые хранилища были заполнены на 90% к октябрю.

"Пока динамика не так уж плоха, то есть страны справляются с этим обязательством. Многие страны начали наращивать импорт через поставки сжиженного газа - на 60% вырос объем импорта через LNG", - добавила Павленко.

Однако, по ее словам, может быть ситуация, когда РФ самостоятельно может прекратить экспорт газа в страны ЕС.

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Участники дискуссии подчеркнули, что отдельные признаки этого есть - уже прекращены поставки газа в Финляндию, Польшу, Болгарию и отдельные компании стран ЕС. Официальный аргумент – компании этих стран не хотели платить в рублях.

"По факту же мы видим, что Россия просто поэтапно уменьшает объемы экспорта газа. Сейчас она прекратила поставки газа через "Северный поток-1", на который очень надеялась Германия. Посмотрим, что будет после 21 июля, возобновит ли Россия поставки".

Через 10 дней поставки либо возобновятся, либо Россия не возобновит их, и это будет очень четкий сигнал, что РФ готова увеличивать ставки в газовой войне с ЕС и ЕС должна готовиться к зиме без российского газа", - пояснила Павленко.

По ее словам, 21 июля будет интересным днем, чтобы наблюдать, что будет осенью.

"21 июля мы будем видеть, какая стратегия в России. Есть две условные крайние стратегии. Первая – РФ заинтересована продолжать поставлять газ Европе, потому что это для России деньги, а ей нужно финансировать свою экономику, ей нужно финансировать войну – они будут зарабатывать деньги, пока ЕС платит.

Другая стратегия - это когда РФ говорит, что "Мы прикрутим газ, ЕС испугается, и мы тогда скажем - давайте будем отменять санкции, запускать "Северный поток-2"... В этой второй стратегии газ - это обычное оружие. Я думаю, что решение РФ, возобновлять ли поставки через "Северный поток-1", или не возобновлять - это будет определенным признаком того, какую стратегию Россия выбрала", - резюмировала Павленко.

Напомним, с 11 июля Россия полностью остановила поставки газа в Германию через "Северный поток-1". Формальной причиной являются плановые ремонтные работы, которые должны завершиться через 10 дней. Однако в правительстве опасаются, что по завершении этого периода поставки могут не возобновиться.

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Экономическая правда