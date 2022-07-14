Ущерб в результате боевых действий в Ирпене составляет более 900 миллионов долларов

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Ущерб инфраструктуре Ирпеня от войны составляет 25,3 миллиарда гривень или почти 922 миллиона долларов.

Об этом свидетельствуют данные исследования KSE Institute, собранных в рамках проекта Rebuildua.

За время оккупации, длившейся месяц, в Ирпене была повреждена почти половина от общего количества сооружений в городе – 10,5 тысячи зданий, из которых 2501 получили полное или сильное разрушение.

В общей сумме ущерба наибольшая доля принадлежит жилищному фонду и составляет 17,7 млрд гривень, из которых 12,6 млрд гривень – из-за разрушения многоквартирных домов города.

В Ирпене были разрушены и повреждены 9690 жилых домов и приусадебных зданий и сооружений общей площадью 4,1 млн м2. Это почти половина (48%) всего жилого фонда Ирпеня.

На второй строчке по объему разрушений – социальная инфраструктура. В результате войны разрушены 53% всех социальных объектов города, что привело к убыткам на сумму 3,7 млрд гривен, из которых 1,3 млрд грн – нанесены учебным заведениям и 236 млн грн – медицине.

Из-за боевых действий в Ирпене повреждены или разрушены 54 образовательных учреждения, 26 учреждений здравоохранения, 16 культурных и религиозных объектов.

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Также боевые действия повлекли за собой разрушение значительного количества объектов промышленной инфраструктуры. Согласно отчету KSE Institute, всего это 323 поврежденные или разрушенные промышленные застройки и строительства на 2,9 млрд гривень.

Еще 262,5 млн грн ущерба нанесены городу из-за разрушения правительственных, административных зданий и отделений полиции и почты.

Напомним:

Общая сумма потребностей в восстановлении разрушенных активов Украины составляет 165,1 млрд долларов или 4,8 трлн гривен.

Объем прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры составляет по меньшей мере 95,5 млрд дол. или более 2,6 трлн. грн.