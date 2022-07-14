Киевсовет поддержал создание заказника в Протасовом Яру

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Депутаты Киевского городского совета одобрили создание ландшафтного заказника на обоих склонах Протасового яра в Соломенском районе столицы.

Об этом сообщила общественная организация "Защитим Протасов Яр" на своей странице в Facebook.

"Только что 85 депутатов Киевсовета поддержали это решение. Благодарим вас за смелость и поддержку общества", – говорится в сообщении.

Активисты отдают себе отчет, что одним решением на бумаге заказник не создать. Но выразили готовность работать над реализацией этого решения и при необходимости отстаивать его.

Согласно проекту решения Комиссии по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям, ландшафтным заказником местного значения объявили территорию ориентировочной площадью в 21,6859 га в Соломенском районе столицы.

В подготовке проекта этого решения принимал участие активист, лидер ОО "Защитим Протасов Яр" Роман Ратушный. Он боролся за сохранение Протасового яра зеленой зоной столицы и выступал против застройки участка. В начале июня погиб на фронте недалеко от Изюма Харьковской области.

Проект решения о создании ландшафтного заказника в Протасовом яру зарегистрировали в ноябре 2021 года. После того, как суды окончательно признали недействительным договор субаренды в Протасовом Яру, были согласованы предложения по этому проекту. Решение обязывает застройщика, компанию "Бора" изменить целевое назначение участка.

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Киевсовет перевел участок в территорию жилой и общественной застройки в 2007 году, при мэрстве Леонида Черновецкого. Связанная с бизнесменом Геннадием Корбаном днепровская компания "Дайтона Групп", получившая участок в субаренду от фирмы "Бора", планировала построить там три 30-этажки ЖК Tourbillon.

Экономическая правда