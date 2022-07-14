Цены на квартиры в Украине выросли на 10% за три месяца – OLX

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По сравнению с началом года стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости выросла на 8%, на первичном – на 11%.

Об этом говорится в пресс-релизе OLX.Недвижимость.

Так, если в январе средние цены на вторичке по Украине были на уровне 17,6 тыс грн/м², то в июле эта сумма составляет уже 19,1 тыс грн/м².

Средняя стоимость квадратного метра в новостройке сейчас обойдется в 25,5 тыс грн/м², что на 2,5 тыс грн больше, чем в начале года до большой войны.

На финальную цену квартиры влияют различные факторы: локация, инфраструктура, этаж, планировка, отделка и прочее. В меблированном доме на вторичке средняя цена квадратного метра составляет 24,3 тыс грн, в новостройке придется выложить почти вдвое больше – 44,8 тыс грн.

Самая низкая средняя цена квадратного метра по состоянию на июль в новостройках Ивано-Франковской области — 17,8 тыс гривень. Среди областей с доступными ценами также Хмельницкая (18,8 тыс грн/м²) и Сумская (19,6 тыс грн/м²).

Самые высокие цены в Киевской (30,5 тыс грн/м²), Львовской (33,6 тыс грн/м²) и Днепропетровской (33,6 тыс грн/м²) областях.

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На вторичном рынке самая выгодная цена за квадратный метр в Сумской (13 тыс грн/м²), Днепропетровской (16,4 тыс грн/м²) и Ивано-Франковской областях (16,4 тыс грн/м²).

Самое дорогое жилье в Киевской (34,7 тыс грн/м²), Львовской (27,5 тыс грн/м²), Винницкой (24,8 тыс грн/м²) и Черновицкой (24,6 тыс грн/м²) областях.

Экономическая правда