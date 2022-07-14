Антимонопольщики могут начать проверку цен на топливо на АЗС

В Антимонопольном комитете допускают, что после завершения исследования по причинам дефицита горючего на АЗС начнется новое – по ценам на него.

Об этом сообщила пресс-служба Комитета со ссылкой на главу АМКУ Ольгу Пещанскую.

Она отметила, что в Комитет поступило немало жалоб на завышенные, как утверждают жалобщики, розничные цены на АЗС.

Относительно расследования причин дефицита горючего на рынке, отметила она, хотя его действительно могли повлечь за собой последствия войны, Комитет "автоматически не исключает существования и других, субъективных факторов, которые могли усугубить кризис".

По словам Пещанской, сейчас поставщикам удалось частично решить проблему с насыщенностью рынка, однако для его стабилизации необходимо обеспечение надежной диверсификации источников поставок горючего, возобновление производства нефтепродуктов украинскими НПЗ, создание стратегических запасов, введение в действие современного мониторинга рынка.

Напоминаем:

Антимонопольный комитет приступил к исследованию критической ситуации на рынке горючего – проверит, есть ли объективные причины для ограничения продаж на АЗС, имелся ли на рынке сговор.