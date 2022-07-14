Приватбанк почти вдвое сократил прибыль за первую половину года

Война обусловила сокращение прибыли государственного ПриватБанка почти вдвое: за первые полгода банк получил 6,3 млрд грн по сравнению с 11,6 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

За период войны объем недополученных доходов от банковской деятельности, прежде всего доходов от комиссионных операций и процентных доходов по кредитам, оценивается на уровне 5,5 млрд грн.

В банке отмечают, что финансовое состояние большинства клиентов и их возможности обслуживать свои кредиты обуславливает повышенные кредитные риски и необходимость формирования существенных резервов под них – за полгода сформированы резервы объемом 6,9 млрд грн. При этом уровень проблемных кредитов еще не до конца определен как на уровне ПриватБанка, так и на уровне всей банковской системы.

Кроме того, говорят в Привате, банк адаптировался к новой реальности: банк изменений сократил операционные расходы на 11% за полгода. Это сокращение учитывает дополнительные затраты на обеспечение надежности ИТ-систем банка и перевод их на облачную архитектуру, а также системные меры по поддержке и релокации сотрудников.

Также с начала войны банк направил более 70 млн. гривен на благотворительность в виде адресной помощи защитникам Украины.

За первое полугодие кредитный портфель банка (без кредитов, связанных с эксвладельцами) увеличился на 16%. Банк прокредитовал сельхозпроизводителей и критически важен для экономики бизнеса на сумму 9,1 млрд. грн., а физических лиц – на 3,5 млрд. грн. Банк разработал программы реструктуризации как для массового сегмента, так и корпоративных клиентов.

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ПриватБанк нарастил объемы средств клиентов на 61 млрд грн, или на 19%. На фоне военных действий срочные депозиты имеют тенденцию к уменьшению (-12,6%), а остатки на текущих счетах клиентов выросли на 34%, или на 73,8 млрд грн.





