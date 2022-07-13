На случай разрушения: Кабмин выделил 1,4 миллиарда на оборудование для коммунальных услуг

Правительство выделило 1,4 млрд грн на приобретение запаса резервного оборудования и материалов, чтобы в случае разрушения россиянами критической инфраструктуры населенные пункты имели тепло и воду.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, речь идет о закупке передвижных котельных, дизельных генераторов, систем очистки воды, насосных станций и многих других вещей, которые потребуются на экстренный случай.

Он отметил, что россияне сознательно уничтожают критическую инфраструктуру, в частности – объекты водо-, электро- и теплоснабжения, поэтому правительство готовится ко всем возможным сценариям.

Также на выездном заседании в Черниговской области правительство создало Оперативный штаб по обеспечению страны строительными материалами. Он будет работать по всей стране, чтобы максимально быстро восстанавливать поврежденные объекты всей инфраструктуры, в том числе жилья.

Шмигаль отметил, что правительство уже распределило по регионам 2,3 млрд грн, чтобы срочно восстановить критическую инфраструктуру. В пяти областях уже подготовлена техническая и проектная документация для восстановления 1700 объектов: котельных, школ, детских садов, больниц, жилых и административных зданий и т.д.