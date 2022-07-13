ЕС готовится к внезапной остановке российских поставок газа: документ

Евросоюз разработал план срочных мер для всей экономики, в частности, снижение температуры отопления и кондиционеров, чтобы подготовиться к возможному прекращению поставок газа по России.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект плана Еврокомиссии в распоряжении редакции.

Так, Европейская комиссия видит значительный риск того, что Москва резко прекратит поставки газа до конца года, и разработанный план поможет снизить негативные последствия от этого на треть. Документ может быть изменен до момента принятия, запланированного на 20 июля.

"Заблаговременные совместные действия на уровне ЕС в этот критический момент в ходе заполнения хранилищ снизят потребность в возможном и более болезненном сокращении потребления позже зимой, в случае прекращения потоков из России", – говорится в документе.

А именно, план Евросоюза предусматривает возможность для правительств заменять топливо в промышленности и энергетике, чтобы способствовать экономии газа, а также проводить аукционы или тендеры, где правительства стимулируют сокращение потребления крупными потребителями, преимущественно – в промышленности.

Также план включает в себя разработку информационных кампаний по уменьшению температуры отопления и кондиционеров, а также обязательные ограничения во время кризисного уровня тревоги.

Операторы газовых хранилищ ЕС рассчитали, что в случае полного прекращения поставок из РФ в июле объемы газа в хранилищах могут снизиться до 65-71% в начале ноября, что значительно ниже целевого показателя в 80%. Если же это произойдет позже, например – в октябре или в последующие месяцы, риск разрыва был бы меньше. Однако в то же время у страны было бы меньше времени для разрешения ситуации до отопительного сезона.

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Согласно документу, потоки из России в настоящее время составляют менее 30% от среднего показателя с 2016 по 2021 год. План Еврокомиссии призван защитить таких потребителей как домохозяйства или больницы, а также позволяет отдавать приоритет определенным критическим газовым электростанциям.

"Газовая ситуация в ЕС находится на критическом этапе", – отмечают в Еврокомиссии.