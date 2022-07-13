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Инфляция в Германии начала замедляться

Среда, 13 июля 2022, 11:04 - Cергей Мельник
 
Andreas Arnold/picture alliance via Getty Images

Потребительские цены в Германии в июне увеличились на 8,2% в годовом выражении. В помесячном выражении цены снизились на 0,1%.

Об этом свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны, передает "Интерфакс-Украина".

Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В мае потребительские цены в ФРГ выросли на 8,7% в годовом и на 1,1% в помесячном выражении.

Инфляция в стране начала замедляться после принятия в начале июня правительственных мер по борьбе с ростом цен, которые включают в себя сокращение налогов на топливо, отмечается в докладе Destatis.

инфляция Германия
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Экономическая правда
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