Минагро призывает разблокировать приватизацию спиртзаводов

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Министерство аграрной политики и продовольствия призвало народных депутатов поддержать во втором чтении и в целом законопроект, разблокирующий процесс приватизации спиртзаводов и комбинатов хлебопродуктов.

Об этом говорится в обращении к парламенту, обнародованном на сайте Минагрополитики.

"Украинским аграриям срочно нужен доступ к инфраструктуре хранения и переработки зерновых, которую могут обеспечить объекты государственных предприятий – комбинаты хлебопродуктов и спиртозаводы (активы ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт")", – сообщается в обращении.

Ведомство объясняет, что, получив эффективного частного собственника, государственные КХП наладят переработку зерна, смогут насыщать внутренний рынок такими товарами как крупы, макароны и хлопья, а также экспортировать их на внешние рынки.

В свою очередь государственные спиртовые активы оснащены необходимыми инженерными коммуникациями и подходят для быстрого запуска производств по переработке зерновых в спирт для технических и химических нужд.

По данным Минагрополитики, украинский бизнес готов инвестировать в запуск производства, переоборудование предприятий и выпуск продукции с высокой долей добавленной стоимости.

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Экономическая правда