В Днепре анонсировали "тотальное" снижение налога на землю для бизнеса

Mykola Miakshykov / Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Мэр Днепра Борис Филатов анонсировал существенное снижение налога на землю для предпринимателей, которое должно быть принято на заседании депутатов Днепровского горсовета.

Об этом Филатов написал на своей странице в Facebook.

"Уважаемые предприниматели. Мы знаем, как вам тяжело. 13 июля на внеочередной сессии горсовета вам будет подарок. Вернее, мы отдадим вам должное по праву.

Не люблю словосочетание "по инициативе городского головы", но именно я внес проект решения по поводу тотального снижения налога на землю. Первыми в Украине. Для всего городского бизнеса. Будут плюшки и для релокированных предприятий. Уверен, что депутаты поддержат", – написал Филатов.

Экономическая правда