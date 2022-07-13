Регулятор до сих пор не "разморозил" возможность инвестирования в киевскую недвижимость – застройщик

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Столичные девелоперы продолжают консультации с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку по размораживанию инструментов финансирования строительства.

Об этом сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" президент инвестиционно-девелоперской компании City One Development Валерий Кодецкий.

"Все жилищное строительство инвестируется через ценные бумаги, целевые фонды, облигации и т.д. Государство в лице НКЦБФР с начала военных действий эти инструменты заблокировало, это логично. Однако столичный регион деоккупирован в апреле, а значительная часть инструментов финансирования до сих пор заблокирована", – заявил Кодецкий.

По словам Кодецкого, работа его компании была возобновлена еще в апреле, строительство сейчас происходит за счет внутренних резервов, поскольку счета фондов заморожены.

"Мы не можем заплатить ни подрядным компаниям, ни заработную плату сотрудникам, у нас накапливаются долги. Подрядчики работают на доверии, на нашем честном слове. Формируется конфликтная ситуация – начиная от взаимоотношений внутри производственных процессов и заканчивая настроениями инвесторов на внешнем уровне", – отметил он.

"Мы с коллегами на рынке неоднократно обращались к НКЦБФР и регулярно получаем обещания, что вопрос будет вот-вот решен. Однако время идет, инструменты финансирования по-прежнему заблокированы, как следствие снижается доверие инвесторов к рынку в целом. Это может привести к банкротству некоторых компаний", – отмечает Кодецкий.

Напоминаем:

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8 марта НКЦБФР запретила проводить операции с активами институтов совместного инвестирования.

Запрет ограничивает проведение сделок девелоперами, продающими квартиры через фонды финансирования строительства, паевые инвестиционные фонды, корпоративные инвестфонды.

В таких условиях столичные девелоперы вынуждены согласовывать каждую операцию с НКЦБФР. По данным собеседников ЭП в комиссии, некоторые из застройщиков "договариваются" с НКЦБФР.

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