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В июне украинцы положили в банки почти 25 миллиардов

Вторник, 12 июля 2022, 18:40 - Cергей Мельник
 
flickr нбу

Общий объем депозитов в украинских банках в июне вырос на 24,6 миллиарда гривень (3,2%).

Об этом свидетельствуют данные НБУ, пишет liga.net.

В общей сложности украинцы положили на депозиты 27,8 млрд грн и забрали 3,2 млрд грн.

Отток валютных депозитов продолжается – украинцы, как и в предыдущие месяцы, забирают из банков депозиты в долларах и евро. Так, валютный депозитный портфель снизился на 11 млн. долларов в эквиваленте (-1,3%) и составляет 8,47 млрд. дол.

Доходность банковских сбережений выросла и для гривни, и для иностранной валюты. Гривневые депозиты подорожали существенно, на 1,2 п.п. до 7,6% годовых. Средняя ставка для валютных вкладов выросла на 0,1 п.п. до 0,8% годовых.

Напоминаем:

В апреле средневзвешенная ставка по срочным депозитам в гривне снизилась на 0,9 процентного пункта – с 7,8% до 6,9% годовых, что является рекордно низким уровнем за всю историю Украины.

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Минфин размещает военные облигации, по которым отсутствует налогообложение, сроком от 3 до 14 месяцев по ставкам от 9,5 до 11% годовых.

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