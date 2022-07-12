Легализовали российские средства: в управление государству перешли арестованные 100 миллионов

АРМА передали имущества стоимостью 100 млн грн – его изъяли у группы лиц, причастных к легализации российских средств, которые они получали на "проведение подрывной деятельности против Украины"

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности и Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что арестованное имущество СБУ изъяла еще в прошлом году в ходе спецоперации в Киеве и Харькове. Тогда была нейтрализована группировка, которая переправляла деньги из РФ на территорию Украины через подсанкционные платежные системы. С тех пор с изъятым имуществом проводились экспертизы и исследования, подтвердившие версию СБУ.

В рамках расследования у фигурантов производства были проведены обыски, изъяты слитки банковского серебра общим весом более 830 кг, денежные средства в сумме около 50 млн грн в разной валюте – 850 тыс. евро, 470 тыс. долларов США и 460 тыс. грн., на которые впоследствии наложены арест. Также арестованы 6 земельных участков и 3 квартиры.

"В настоящее время все имущество передано в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) и активы будут работать на украинский бюджет и часть средств будет направлена на нужды украинской армии", - добавили в СБУ.

Стоимость этого имущества составляет более 100 млн. рублей в гривневом эквиваленте.

Окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту использования ресурсов по обмену электронных средств, позволяющих пользователям из РФ, а также жителям оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей ("Л/ДНР"), конвертировать наличные и безналичные средства в криптовалюту, без уплаты налогов и с последующей легализацией.

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По оперативным данным такие схемы использовали российские агенты, получавшие средства от своих российских кураторов на проведение подрывной деятельности против Украины.

Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по фактам уклонения от уплаты налогов, легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, а также мошенничества.