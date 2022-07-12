Рост населения в мире замедлился до самого низкого уровня с 1950 года

Население мира в 2020 и 2021 годах выросло менее 1% за год впервые после Второй мировой войны, а общая численность населения Европы фактически сократилась во время пандемии коронавируса.

Об этом говорится в отчете ООН, сообщает Financial Times.

Прогнозируется, что население 61 страны уменьшится по крайней мере на 1% между 2022 и 2050 годами, а связанные с этим низкие показатели рождаемости в сочетании с лучшим здравоохранением ускорят старение населения.

Рост доли пожилых людей во многих странах, по прогнозам, ударит по экономическому росту и государственным финансам и уже создает политические проблемы.

Несмотря на более медленный рост, население мира вероятно в этом году пересечет отметку в 8 миллиардов человек, а в следующем году Индия, по прогнозам, перегонит Китай как наиболее густонаселенную страну. Ожидается, что мировое население достигнет пика в 10,4 миллиарда в 2080-х годах, а затем начнет падать – это первое понижение, прогнозируемое в ежегодном докладе ООН.

Население Европы сократилось на 744 тысячи в 2020 году и на 1,4 миллиона в прошлом году. Это самое большое падение на любом континенте с начала учета в 1950 году, отражающее всплеск смертности, падение рождаемости и низшую чистую миграцию, связанную с пандемией.

Ожидается, что численность населения Европы будет сокращаться до 2100 года, а Германия и другие страны присоединятся к уже сложившейся тенденции в странах Восточной и Южной Европы, таких как Польша и Италия.

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В Азии население Японии сокращается с 2010 года, население Южной Кореи упало в 2020 году и, по прогнозам, население Китая сократится в этом году. Прогнозируется, что в середине 2040-х годов население Китая будет сокращаться примерно на 6 миллионов в год, а к концу 2050-х – на 12 миллионов в год. Это падение будет самым большим в мире.

В 2020 г. Африка опередила Азию и стала основным источником роста населения. ООН сообщает, что более половины прогнозируемого роста к 2050 году будут сосредоточены только в восьми странах, преимущественно в Африке, причем быстрый рост угрожает их целям развития.