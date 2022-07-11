Dragon Capital восстановила первый поврежденный в результате боевых действий склад

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Одно из зданий логистического комплекса West Gate Logistic в Киевской области восстановлено после разрушения во время военных действий.

Об этом говорится в пресс-релизе Dragon Capital Томаша Фиалы (владелец Украинской правды).

Уцелевшее здание площадью 7,7 тыс. кв. м, которое было повреждено во время военных действий на Житомирской трассе в районе Стоянки, было восстановлено и сдано в аренду.

West Gate Logistic – один из крупнейших логистических комплексов в Украине, общей площадью 97,2 тыс кв.м., был почти полностью разрушен в результате артиллерийского обстрела российских захватчиков в марте 2022 года.

"Во время военных действий рынок логистической недвижимости Украины серьезно пострадал. Около 23% всего рынка профессиональных складов в Киевской области было уничтожено российскими захватчиками.

Из нашего портфеля складской недвижимости было разрушено три объекта из одиннадцати (116 тыс. кв.м. с 391 тыс. кв.м – то есть 30%)", – сообщил коммерческий директор Dragon Capital Property Management Дмитрий Калиничев.

Арендаторами восстановленной недвижимости стали компании "Нова Пошта" и Watsons Ukraine.

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West Gate Logistic был построен в 2008 году и состоит из двух зданий, включающих офисы, складские помещения, холодильные камеры и помещения мезонина.

Dragon Capital – одна из крупнейших групп компаний в Украине, работающая в сфере инвестиций и финансовых услуг, прямых инвестиций, управление активами институциональных, корпоративных и частных клиентов.

Экономическая правда