Беларусы начали покупать больше валюты и меньше продавать

Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Впервые за последние двенадцать месяцев беларусы купили валюты больше, чем продали.

Об этом пишет издание myfin.

Тренд был на грани перелома еще в мае, но окончательно настроения физлиц на внутреннем валютном рынке поменялись в июне. В июне чистая покупка валюты населением составила 41,3 млн долларов.

В июне физлица купили 825,6 млн долларов в эквиваленте, а продали – 784,3 млн долларов.

Всего же за январь-июнь 2022 года, по данным Нацбанка, физлица купили наличной и безналичной валюты на 4,552 млрд долларов в эквиваленте, а продали на 4,957 млрд долларов. Всего с начала года продано иностранной валюты на 404,6 млн долларов больше, чем куплено.

Внутренний валютный рынок в Беларуси на данный момент держится на нерезидентах, которые покрывают чистый спрос на валюту как со стороны белорусских предприятий, так и физлиц. С началом сезона отпусков вырос спрос на валюту со стороны физлиц, которые выступили в итоге ее чистыми покупателями. Если объёмы чистой продажи валюты нерезидентами в итоге снизится, то единственным источником покрытия дефицита окажется Нацбанк и его золотовалютные резервы.

Рекомендуем почитать: Экономика Лукашенко. Как Беларусь за два года потеряла все, что строила 10 лет