В разведке рассказали детали похищения и продажи украинского зерна на оккупированных территориях

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На временно оккупированных территориях Запорожской области оккупанты пытаются возобновить вывоз украинского зерна.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

Для организации процесса была создана так называемая "ГУК" (рус. – Государственная унитарная компания). Ее деятельность непосредственно контролирует коллаборант Евгений Балицкий – бывший народный депутат, депутат Запорожского облсовета от запрещенного "Оппозиционного блока". Сейчас он назначен оккупантами так называемым "руководителем региональной оккупационной администрации в Запорожье".

Для создания действенной инфраструктуры вывоза зерна коллаборанты захватили припортовый элеватор предприятия "Новая хортица" в Бердянске, загрузочный комплекс предприятия "Аскет Шиппинг" в порту Бердянск, элеваторы предприятий "Кернел", "Оптимус" и других зернотрейдеров.

Так называемая "ГУК" установила закупочные цены на сельхозпродукцию: пшеница фуражная – 6 тыс. рос. руб., пшеница продовольственная – 9 тыс. рос. руб., ячмень – 7 тыс. рос. руб. за тонну. "Сельхозпроизводителей такая цена категорически не устраивает, поэтому они стараются не продавать урожай, а хранить его в хранилищах", – сообщают в ГУР.

Первое судно под погрузку должно было прибыть 10 июля. 17 июля ожидается прибытие судна ZHIBEK ZHOLY, которое уже вывозило краденое зерно из Бердянска.

С целью дополнительного давления на местное население Евгений Балицкий заявил, что жители могут быть поделены на тех, кто поддерживает РФ и останутся в своих домах, и других, которые должны уехать с территории региона.

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Экономическая правда