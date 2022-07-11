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Министр экономики Франции готовится к полному отключению от российского газа

Понедельник, 11 июля 2022, 10:47 - Cергей Мельник
 
LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр считает наиболее вероятным сценарием развития ситуации на газовом рынке ЕС полное отключение российского газа.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Будем готовиться к полному прекращению поставок российского газа, сегодня это наиболее вероятный вариант. Это предполагает, что мы ускорим нашу энергетическую независимость", – заявил французский министр на конференции в городе Экс-ан-Прованс.

Отметив, что французы не любят быть зависимыми от других, он подчеркнул, что главная независимость должна быть в сфере энергетики.

"Сейчас нужно привести себя в боевой порядок, что касается организации, лишения балласта, умеренности, сокращения потребления (...). Мы уже сейчас должны принять решения", – заявил Ле Мэр.

Энергетический кризис, по убеждению министра, является "важнейшей темой ближайших месяцев", и подготовка к полному отключению российского газа необходима.

Франция газ Россия
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Экономическая правда
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