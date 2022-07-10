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Минэкономики: для "скачка" нам нужно поддерживать капинвестиции на уровне 35% ВВП минимум 5 лет

Воскресенье, 10 июля 2022, 16:25 - Илья Колдомасов

В Минэкономики считают, что для "скачка" Украина должна поддерживать капитальные инвестиции на уровне 35% ВВП по меньшей мере в течение 5 лет подряд.

Об этом в колонке для УП сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, в деньгах это 70-80 миллиардов долларов каждый год.

Минэкономики предлагает два решения как этого достичь: увеличение кредитования украинскими банками на основании государственных гарантий и государственные гарантии стран Великой Семерки и ЕС на инвестиции в Украину.

"Наша амбициозная цель – государственные гарантии в размере 0,2% ВВП каждой страны из Большой Семерки и ЕС на протяжении 5 лет – это ориентировочно 100 миллиардов долларов ежегодно. По сути, в этом и есть основная идея экономической части плана Маршалла для Украины", - резюмировала она.

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