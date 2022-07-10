Половина бизнеса ожидает завершения активной фазы войны зимой этого года
Воскресенье, 10 июля 2022, 13:43 -
Половина бизнеса (49%) ожидает, что острая фаза войны закончится зимой этого года и соответственно планирует возобновление активного бизнеса уже зимой текущего года.
Об этом говорится в исследовании Gradus Research.
А треть респондентов (35%) полагают, что активные боевые действия растянутся до конца 2023 года или вообще на годы.
Напоминаем:
Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что большинство активных боевых действий завершится до конца этого года.