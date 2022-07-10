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Половина бизнеса ожидает завершения активной фазы войны зимой этого года

Воскресенье, 10 июля 2022, 13:43 - Илья Колдомасов

Половина бизнеса (49%) ожидает, что острая фаза войны закончится зимой этого года и соответственно планирует возобновление активного бизнеса уже зимой текущего года.

Об этом говорится в исследовании Gradus Research.

А треть респондентов (35%) полагают, что активные боевые действия растянутся до конца 2023 года или вообще на годы.

Напоминаем:

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что большинство активных боевых действий завершится до конца этого года.

бизнес война
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Экономическая правда
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