В Украине запретили рекламу сигарет для нагревания

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Табачные изделия для нагревания с 1 июля приравниваются к обычным сигаретам и должны подпадать под все ограничения, определенные законом для табачных изделий.

Об этом говорится в пресс-релизе ОО "Життя".

Речь идет о сигаретах, используемых с устройствами для нагрева табака, например "glo", "IQOS".

Отныне к сигаретам для нагрева применяются все нормы действующего законодательства по защите населения от вреда табака наравне с традиционными табачными изделиями, в частности:

запрещается продажа лицам до 18 лет (до этого сигареты для нагрева, содержащие табак, продавались даже детям со времени появления на рынке в 2016 году). За нарушение предусмотрен штраф 6800 грн для предприятия и от 6800 до 13600 грн для продавца; запрещается любая реклама, спонсорство и стимулирование продаж. За нарушение предусмотрен штраф для хозяйствующих субъектов от 30 до 50 тыс. грн за каждый факт рекламы; вводится нанесение медицинских предупреждений на упаковки сигарет для нагрева в соответствии с требованиями табачных изделий. ВИДЕО ДНЯ

Также с 11 июля 2022 года в Украине вступают в силу нормы антитабачного Закона 1978-IX, предусматривающие запрет курения сигарет для нагрева в определенных законом общественных местах наравне с сигаретами, кальянами и е-сигаретами (курение которых запрещено с 2012 года).

Контроль за соблюдением физическими лицами правил обращения табачных изделий, включая сигареты для нагревания, возложен на органы Нацполиции.

В свою очередь Госпродпотребслужба ведет контроль за субъектами хозяйствования относительно соблюдения запрета рекламы и правил маркировки табачных изделий, и позволяет сообщать о нарушениях с помощью электронной формы.

Каждый год 85 тысяч украинцев умирают от болезней, вызванных курением. Значительный вред курение наносит и экономике: по расчетам экспертов, ежегодные экономические потери в год составляют 3,2% ВВП Украины или около 179 млрд грн (по состоянию на 2021 год) вследствие ранней потери трудоспособности курильщиками, социальных выплат и лечения болезней, вызванных курением.

Экономическая правда