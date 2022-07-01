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Молдова в июле покроет 30% потребления электроэнергией "Энергоатома": подписали соглашение

Пятница, 1 июля 2022, 17:57 - Алексей Павлыш

НАЭК "Энергоатом" в июле обеспечит Молдавии поставки 30% от объема электроэнергии, необходимой для покрытия потребления в этой стране.

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер-министр Молдовы - министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину.

"На 30% от потребления подписан договор с Энергоатомом (украинской государственной компанией) на июль по цене $77/МВт-ч", - написал Спину.

При этом еще 70% потребления Молдовы будет обеспечено путем контракта с Молдавской государственной районной электростанцией.

Напомним:

Украина 30 июня начала экспорт электроэнергии в Румынию, что стало началом коммерческого обмена электроэнергией между Украиной и ЕС.

Экономическая правда

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Молдова энергетика электроэнергия Энергоатом
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