Молдова в июле покроет 30% потребления электроэнергией "Энергоатома": подписали соглашение
НАЭК "Энергоатом" в июле обеспечит Молдавии поставки 30% от объема электроэнергии, необходимой для покрытия потребления в этой стране.
Об этом сообщил в Facebook вице-премьер-министр Молдовы - министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину.
"На 30% от потребления подписан договор с Энергоатомом (украинской государственной компанией) на июль по цене $77/МВт-ч", - написал Спину.
При этом еще 70% потребления Молдовы будет обеспечено путем контракта с Молдавской государственной районной электростанцией.
Напомним:
Украина 30 июня начала экспорт электроэнергии в Румынию, что стало началом коммерческого обмена электроэнергией между Украиной и ЕС.
Экономическая правда
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