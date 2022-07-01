Оплату коммуналки через неподконтрольные Украине банки не засчитают – энергорегулятор

Перечисление средств за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на счета подконтрольных оккупационным властям банковских учреждений или уплата наличными не засчитывается как оплата.

Об этом говорится в заявлении Национальной комиссии, осуществляющем государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В Нацкомиссии пояснили, что в последнее время в СМИ распространяются сообщения о том, что самопровозглашенные руководители электро-, газоснабжающих и коммунальных предприятий на временно оккупированных территориях вводят собственный механизм оплаты за потребленную электрическую и тепловую энергию, природный газ, снабжение водой и водоотводом для бытовых и небытовых.

При этом представители оккупационных властей либо собирают с населения наличные вроде бы для оплаты за предоставленные услуги, либо направляют перечисление средств на счета местных банковских учреждений, не имеющих лицензий НБУ.

Оплата за указанные услуги должна производиться исключительно на счета электро-, газоснабжающих и коммунальных предприятий, открытые установленным законодательством Украины способом, подчеркнули в энергорегуляторе.

Экономическая правда