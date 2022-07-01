РФ осуществила кибератаку на ДТЭК одновременно с атакой на Криворожскую ТЭС

Россия провела масштабную кибератаку на группу ДТЭК Рината Ахметова одновременно с ракетными атаками на Криворожскую ТЭС.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

В компании говорят, что это не первая масштабная попытка киберпреступников вмешаться в работу украинской энергосистемы. "В 2016 году подобная атака привела к дестабилизации работы энергетической системы и ряда энергетических распределительных компаний", - отмечают в ДТЭК.

Целью киберпреступников называют дестабилизация технологических процессов генерирующих и распределительных компаний и подрыв энергетической безопасности Украины. "А также распространить через органы государственной пропаганды заведомую ложную информацию о работе компаний, и как следствие - оставить без электроснабжения украинских потребителей", - добавили в ДТЭК.

Компания работает с органами государственной власти и международными партнерами и исследует действия враждебных киберпреступников.

Напоминаем:

Во вторник 28 июня российские оккупанты ударили по территории Криворожской ТЭС. 27 июня россияне "анонсировали" удар по этой ТЭС.