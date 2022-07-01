Курс валют на 1 июля: сколько стоит гривня в кассах банков

Средний курс гривни в кассах банков 1 июля почти не изменился за день и составил 35,125-35,7 грн за доллар, на черном рынке продать доллар стало дороже.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua.

Так, 1 июля средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США – 35,125-35,7 грн (курс на 30 июня – 35,15-35,65 грн);

Евро – 36,6-37,5 грн (курс на 30 июня – 36,655-37,5 грн).

В разрезе банков Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 35,3-35,7 грн, Сбербанк – 35,3-35,65 грн, Укрэксимбанк – 35,3-35,8 грн, Райффайзен – 35,4-36,0 грн.

По данным finance.ua, котировки гривни против доллара на черном рынке стабильны, однако спрэд между курсом продаж и покупки тоже увеличился. Так, к 12:10 котировки составляли 35,43-35,56 грн за доллар, а днем ранее колебались на уровне 35,32-35,55 грн. Таким образом, продать доллар в кассах стало для клиентов подороже.

Напоминаем:

Национальный банк с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – до сих пор он не мог отклоняться более чем на 10% от официально установленного регулятором.