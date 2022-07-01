Из-за войны бизнес в июне негативно оценил перспективы своей деятельности – НБУ

В июне бизнес негативно оценил перспективы своей экономической деятельности, учитывая продолжение интенсивных боевых действий в войне с РФ, разрушенные мощности и цепи снабжения, блокирование портов и повреждение транспортной инфраструктуры.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), расчет которого после трехмесячного вынужденного перерыва возобновил Национальный банк.

Также не отрицательную оценку переспектив повлияли на удорожание энергоносителей и рост производственных затрат предприятий, ухудшение инфляционных ожиданий. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), расчет которого после трехмесячного вынужденного перерыва возобновил Национальный банк.

"За июнь 2022 года он составлял 41.3 при равновесном значении 50.0. В июне предприятия всех секторов, вовлеченных в ежемесячный опрос, предоставили пессимистические оценки экономическим результатам в ближайшей перспективе.

Негативные оценки экономических перспектив предприятий промышленности обусловлены разрушением промышленных мощностей, сокращением спроса, потерей заказов, а также нарушением логистических связей: секторальный индекс составил 43.7", – заявляют в НБУ.

Респонденты ожидали уменьшение объемов производимой продукции и объемов новых заказов на продукцию, в том числе экспортных, в то же время прогнозировали рост остатков готовой продукции вследствие уменьшения спроса и нарушения логистики.

При этом предприятия сектора строительства в июне несколько возобновили работу после фактической остановки строительства в начале войны, однако все еще пессимистически настроены на оценки своей деятельности: секторальный индекс составил 40.1.

ВИДЕО ДНЯ

"Ожидания респондентов относительно объемов строительства, новых заказов, а также закупки сырья и материалов были отрицательными.

Предприятия торговли также продемонстрировали негативные ожидания ввиду проблем с логистикой, потери рынков сбыта и уничтожения товарных складов: секторальный индекс составил 43.4", - добавляют в регуляторе.

Отмечается, что опрошенные предприятия настроены на уменьшение объемов товарооборота и уменьшение закупок товаров для продажи, в то же время ожидали увеличения запасов/остатков товаров для продажи вследствие уменьшения спроса на отдельные товары, которые были закуплены в довоенный период, и снижения платежеспособности населения. Предприятия сектора настроены на понижение торговой маржи.

Подчеркивается также, что предприятия сферы услуг имели пессимистические оценки своих экономических результатов: секторальный индекс составил 37.7.

"Этому способствовали повреждения транспортной инфраструктуры и логистики, закрытие воздушного пространства, разрушение объектов сферы услуг и снижение спроса. Предприятия всех участвующих в опросе секторов экономики прогнозировали рост цен на собственную продукцию/услуги на фоне существенного подорожания сырья, материалов и товаров поставщиков", – пояснили в НБУ.

Оценки занятости также были пессимистическими. Респонденты всех секторов ожидали сокращения численности работников в результате мобилизации и миграции персонала.

"Однако, несмотря на войну, экономика Украины продолжает работать. Оценка ее падения в июне текущего года – значение индекса ИОДА – сопоставимо со значением марта 2020 года, месяца начала пандемии Covid-19", – резюмировали в НАцбанке.

Ежемесячный опрос предприятий проводился со 2 по 21 июня 2022 года. В опросе приняло участие 417 предприятий. Среди опрошенных предприятий 45.3% – компании промышленности, 28.3% – сферы услуг, 21.8% – торговли, 4.6% – строительства, 31.7% респондентов – крупные предприятия, 31.9% – средние, 36.5% – малые.

32.9% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 9.8% – только экспортные операции, 14.4% – только импортные операции, 42.9% – не осуществляют внешних экономических операций.

Результаты опросов отражают только мнение респондентов – руководителей предприятий, а не оценки НБУ.

Экономическая правда