Британия дала месяц на сворачивание сделок с Росбанком подсанкционного олигарха Потанина

Великобритания дала 30 дней на то, чтобы свернуть все операции с участием Росбанка, а также принадлежащими и контролируемыми им организациями.

Генеральная лицензия была опубликована на сайте британского правительства.

"30 июня 2022 года управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Великобритании выдало генеральную лицензию, позволяющую в течение 30 дней сворачивать деятельность с участием ПАО "Росбанк" или любой организации, принадлежащей или контролируемой Росбанком", - говорится в документе.

В генеральной лицензии также говорится, что Росбанк "принадлежит или контролируется" миллиардером Владимиром Потаниным, против которого Британия ввела санкции 29 июня.

Санкции были мотивированы тем, что Потанин извлекает выгоду и оказывает поддержку российским властям, "владея или контролируя" Росбанк, который является "стратегически важной" для России организацией.

Ранее на фоне санкций против Потанина Росбанк "в пользу клиентов" рекомендовал не проводить операции в британских фунтах стерлингах.

Весной холдинг "Интеррос", принадлежащий Потанину, выкупил контрольный пакет акций банка у французской Societe Generale, решившей продать бизнес и уйти из России после вторжения РФ в Украину.

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Напомним:

Правительство Великобритании объявило о новых санкциях, которые ударили по ближайшему окружению президента РФ Владимира Путина.

Среди попавших под санкции Владимир Потанин — второй самый богатый человек России, владелец большого конгломерата "Интеррос" и крупнейший бенефициар "Норильского никеля".

Экономическая правда