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Австралия ввела санкции против еще 16 россиян: в списке – министры, родственники Путина и Кабаева

Пятница, 1 июля 2022, 10:14 - Алексей Павлыш

Австралия ввела санкции против 16 россиян в ответ на вторжение РФ в Украину – в перечне родственники президента РФ Путина, чиновники и бизнесмены, а также Алина Кабаева, имеющая близкие личные отношения с Путиным.

Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Австралии.

В списке в частности двоюродный брат и двоюродные племянники Путина, гимнастка и председатель совета директоров "Национальной Медиа Группы" Алина Кабаева.

В целом в санкционный список вошли:

  • министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев,
  • министр транспорта Виталий Савельев,
  • министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин,
  • уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова,
  • президент НПФ "Газфонд" Юрий Шамалов,
  • член совета директоров "Согаза" Михаил Клишин,
  • председатель правления АО "Росгеология" Сергей Горьков,
  • соучредитель компании "Киевская площадь" Рик Нисанов,
  • экс-президент АФК "Система" Евгений Новицкий,
  • владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин,
  • президент группы компаний "Меркурий" Игорь Кесаев,
  • бизнесмены Александр Плехов и Игорь Путин,
  • заместитель председателя правления "Согаза" Михаил Путин,
  • председатель совета директоров группа компаний МРТ Роман Путин,
  • гимнастка и председатель совета директоров "Национальной Медиа Группы" Алина Кабаева.

Ограничения предусматривают замораживание активов, этим лицам также запрещен въезд в страну.

Ранее Австралия запретила въезд в страну президенту РФ Владимиру Путину, министру иностранных дел Сергею Лаврову, главе Минобороны Сергею Шойгу, премьер-министру Михаилу Мишустину и другим.

Экономическая правда

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