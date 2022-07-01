Австралия ввела санкции против еще 16 россиян: в списке – министры, родственники Путина и Кабаева

Австралия ввела санкции против 16 россиян в ответ на вторжение РФ в Украину – в перечне родственники президента РФ Путина, чиновники и бизнесмены, а также Алина Кабаева, имеющая близкие личные отношения с Путиным.

Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Австралии.

В списке в частности двоюродный брат и двоюродные племянники Путина, гимнастка и председатель совета директоров "Национальной Медиа Группы" Алина Кабаева.

В целом в санкционный список вошли:

министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев,

министр транспорта Виталий Савельев,

министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин,

уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова,

президент НПФ "Газфонд" Юрий Шамалов,

член совета директоров "Согаза" Михаил Клишин,

председатель правления АО "Росгеология" Сергей Горьков,

соучредитель компании "Киевская площадь" Рик Нисанов,

экс-президент АФК "Система" Евгений Новицкий,

владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин,

президент группы компаний "Меркурий" Игорь Кесаев,

бизнесмены Александр Плехов и Игорь Путин,

заместитель председателя правления "Согаза" Михаил Путин,

председатель совета директоров группа компаний МРТ Роман Путин,

гимнастка и председатель совета директоров "Национальной Медиа Группы" Алина Кабаева.

Ограничения предусматривают замораживание активов, этим лицам также запрещен въезд в страну.

Ранее Австралия запретила въезд в страну президенту РФ Владимиру Путину, министру иностранных дел Сергею Лаврову, главе Минобороны Сергею Шойгу, премьер-министру Михаилу Мишустину и другим.

Экономическая правда

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