Австралия ввела санкции против еще 16 россиян: в списке – министры, родственники Путина и Кабаева
Австралия ввела санкции против 16 россиян в ответ на вторжение РФ в Украину – в перечне родственники президента РФ Путина, чиновники и бизнесмены, а также Алина Кабаева, имеющая близкие личные отношения с Путиным.
Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Австралии.
В списке в частности двоюродный брат и двоюродные племянники Путина, гимнастка и председатель совета директоров "Национальной Медиа Группы" Алина Кабаева.
В целом в санкционный список вошли:
- министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев,
- министр транспорта Виталий Савельев,
- министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин,
- уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова,
- президент НПФ "Газфонд" Юрий Шамалов,
- член совета директоров "Согаза" Михаил Клишин,
- председатель правления АО "Росгеология" Сергей Горьков,
- соучредитель компании "Киевская площадь" Рик Нисанов,
- экс-президент АФК "Система" Евгений Новицкий,
- владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин,
- президент группы компаний "Меркурий" Игорь Кесаев,
- бизнесмены Александр Плехов и Игорь Путин,
- заместитель председателя правления "Согаза" Михаил Путин,
- председатель совета директоров группа компаний МРТ Роман Путин,
- гимнастка и председатель совета директоров "Национальной Медиа Группы" Алина Кабаева.
Ограничения предусматривают замораживание активов, этим лицам также запрещен въезд в страну.
Ранее Австралия запретила въезд в страну президенту РФ Владимиру Путину, министру иностранных дел Сергею Лаврову, главе Минобороны Сергею Шойгу, премьер-министру Михаилу Мишустину и другим.
Экономическая правда
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