НБУ "напечатал" еще 70 миллиардов, но теперь это будет дороже бюджету

Национальный банк путем приобретения военных ОВГЗ провел эмиссию еще 70 млрд грн, в то же время правительство привязало для регулятора ставку по бумагам к учетной.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Регулятор объясняет, что такие объемы обусловили "сохранение значительных потребностей бюджета и уменьшение поступлений в него на фоне сниженных налогов, незначительных объемов рыночных долговых привлечений и замедление поступления официального финансирования".

Напомним, что ранее после отказа Министерства финансов повышать ставки по военным облигациям синхронно с существенным ростом ставки НБУ, на последнем аукционе удалось продать войска ОВГЗ только более чем на 800 млн грн.

Однако, если ранее НБУ покупал облигации по фиксированной ставке в 11% на тех же условиях, что и другие участники рынка, постановление правительства от 7 июня изменило это.

Так, теперь Нацбанк покупает облигации с плавающей доходностью, которая исчисляется как среднее значение учетной ставки НБУ за год, "который заканчивается первого числа месяца, предшествующего месяцу осуществления очередных купонных выплат и начинается первого числа этого же месяца предыдущего года".

Что это значит? Теперь ставка будет изменяться в течение срока выплат по ОВГЗ перед Нацбанком. Например, если купонный период – 3 месяца, к началу которых учетная ставка составляет 25%, а к концу – 15%, Минфин будет платить среднюю между ними ставку. Расчет будет привязан к графику оплаты купона: квартально, или же раз в полгода и т.д. Сейчас ставка НБУ составляет 25%.

В НБУ говорят, что теперь ценовые условия выпуска военных ОВГЗ "приближены к рыночным". Фактически это означает, что печать средств станет дороже бюджета, ведь возрастут выплаты на погашение долга по ним.

"Повышение доходности и по другим гривневым облигациям Министерства финансов в соответствии с последними изменениями учетной ставки позволит увеличить объемы рыночных заимствований и соответственно минимизирует риски для фискального сектора", - считает регулятор.

Регулятор напоминает, что банки обладают значительным потенциалом к увеличению своего портфеля ОВГЗ, ведь имеют ликвидность в гривне (более 190 млрд грн) и в валюте (7,5 млрд долл. США). Увеличение рыночных заимствований правительством позволит уменьшить объемы покупки военных ОВГЗ НБУ, то есть – "печати" гривны. Это снизит давление на курс гривны и инфляцию.

Однако в НБУ предупредили, что если рыночные заимствования не возрастут, регулятор будет вынужден удерживать учетную ставку на высоком уровне для нивелирования макроэкономических рисков.





