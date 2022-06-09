Украина и Всемирный банк договорились о $1,5 миллиарда на зарплаты педагогам

Украина и Всемирный банк подписали соглашение о ссуде в размере 1,5 млрд долларов, которое направят на финансирование заработных плат бюджетным работникам сферы образования.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

В правительстве напомнили, что в апреле Всемирный банк предоставил предложение Правительству Украины для старта подготовки нового инвестиционного проекта по безотлагательной поддержке предоставления государственных услуг в Украине. Проект получил финансовые гарантии от Великобритании, Нидерландов, Литвы и Латвии. Кроме того, параллельное финансирование было получено от Италии, а будущие гарантии ожидаются от Дании.

"Данный проект также будет софинансироваться по вкладам нового многостороннего донорского фонда, который планируется создать", - отмечают в Минфине.

Денежные средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы, как на национальном, так и региональном уровнях.

Соглашение подписали Министр финансов Украины Сергей Марченко и Региональный директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи. Финансирование будет предоставлено в рамках соглашения с Международным банком реконструкции и развития и соглашения с Международной ассоциацией развития по проекту "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине".

Напоминаем:

Исполнительный совет Всемирного банка во вторник одобрил дополнительное финансирование для Украины в размере 1,49 миллиарда долларов для выплаты заработной платы государственным и социальным работникам, в целом увеличив обещанную сумму поддержки банка до более 4 миллиардов долларов.