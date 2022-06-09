Контейнерный импорт в Россию упал на 60% после начала вторжения в Украину – Bloomberg
Поставка товаров в Россию морем существенно упала после начала вторжения РФ в Украину. Количество контейнеровозов в российских водах сократилось на 60% по сравнению с пиковыми значениями ноября.
Об этом пишет Bloomberg.
Агентство напоминает, что ведущие логистические корпорации, такие как Maersk, CMA-CGM и Hapag-Lloyd, приостановили вскоре после начала российского вторжения в Украину.
По подсчетам Bloomberg, среднее количество контейнеровозов в российских водах снизилось на 60% с ноябрьского пика.
Напомним, из-за санкций за вторжение в Украину Россия существенно сократила объемы импорта и сменила поставщиков, и как следствие Беларусь впервые обогнала Германию по стоимости экспорта к агрессору.
После полномасштабного вторжения в Украину и последующих санкций из страны вышли сотни транснациональных компаний, поэтому россиянам пришлось искать сырье от альтернативных иностранных поставщиков, а также искать новые маршруты или лазейки, чтобы получить товары.
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь у Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.