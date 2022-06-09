Фридман хочет получить гражданство Украины и перерегистрировать свой бизнес
Российский олигарх Михаил Фридман консультируется с украинскими властями относительно того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы в Украину.
Об этом глава Нацагентства предотвращения коррупции Александр Новиков рассказал в интервью Forbes Украина.
"Насколько мне известно, Михаил Фридман консультируется с украинскими властями относительно того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы в Украину. Такой сценарий возможен и для других крупных российских бизнесменов украинского происхождения, например, Виктор Вексельберг, который родился в Дрогобыче", – рассказал он. Сам Фридман родился во Львове в 1964 году.
По словам Новикова, перерегистрация бизнеса выгодна для Украины, ведь она означает дополнительные налоги. "Финансировать уничтожение режима Путина за счет российских олигархов - пожалуй, это лучшее, что может сделать Украина при таких обстоятельствах", - добавил глава НАПК.
Кроме того, рассказал глава агентства, санкции будут наложены на всех российских олигархов, если они не осудят российскую войну против Украины и президента РФ Владимира Путина публично, а также не признают территориальную целостность Украины, включая Крым и Донецкую и Луганскую области.
Новиков рассказал, что группа Ермака-Макфола в ближайшее время наработает рамки дальнейших действий подсанкционных лиц. В рамках этого будет рассмотрена возможная процедура выхода из-под санкций, в частности путем передачи средств или активов в "фонд покаяния".
"Пока идет обсуждение этой идеи. Окончательное решение будет принимать президент Украины", – резюмировал глава НАПК.
Михаил Фридман – российский олигарх, против которого из-за связей с властями РФ были наложены санкции ЕС и Британии после полномасштабного вторжения России в Украину. США наложили против Фридмана санкции еще в 2018 году.
Фридман является основателем и главным акционером Letter One и Альфа-групп, в который входит, в частности Альфа-банк и Borjomi International. Кроме того, в Letter one входит нидерландская компания Veon, являющаяся акционером мобильного оператора "Киевстар".