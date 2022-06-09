Фридман хочет получить гражданство Украины и перерегистрировать свой бизнес

Российский олигарх Михаил Фридман консультируется с украинскими властями относительно того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы в Украину.

Об этом глава Нацагентства предотвращения коррупции Александр Новиков рассказал в интервью Forbes Украина.

"Насколько мне известно, Михаил Фридман консультируется с украинскими властями относительно того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы в Украину. Такой сценарий возможен и для других крупных российских бизнесменов украинского происхождения, например, Виктор Вексельберг, который родился в Дрогобыче", – рассказал он. Сам Фридман родился во Львове в 1964 году.

По словам Новикова, перерегистрация бизнеса выгодна для Украины, ведь она означает дополнительные налоги. "Финансировать уничтожение режима Путина за счет российских олигархов - пожалуй, это лучшее, что может сделать Украина при таких обстоятельствах", - добавил глава НАПК.

Кроме того, рассказал глава агентства, санкции будут наложены на всех российских олигархов, если они не осудят российскую войну против Украины и президента РФ Владимира Путина публично, а также не признают территориальную целостность Украины, включая Крым и Донецкую и Луганскую области.

Новиков рассказал, что группа Ермака-Макфола в ближайшее время наработает рамки дальнейших действий подсанкционных лиц. В рамках этого будет рассмотрена возможная процедура выхода из-под санкций, в частности путем передачи средств или активов в "фонд покаяния".

"Пока идет обсуждение этой идеи. Окончательное решение будет принимать президент Украины", – резюмировал глава НАПК.