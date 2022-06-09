БЭБ разоблачило легализацию российской компанией более 140 миллионов

Бюро экономической безопасности разоблачило легализацию российской компанией денежных средств от незаконной деятельности на общую сумму более 140 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

"Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины совместно с Запорожской областной прокуратурой в ходе отработки юридических лиц, связанных с российской федерацией на территории Запорожской области, обнаружили субъект хозяйствования, бенефициарным собственником которого является гражданин страны агрессора.

Установлено, что в период 2021 года должностные лица предприятия по производству электрических проводов и кабелей осуществляли вывод капитала из страны под видом выплаты дивидендов", - говорится в сообщении.

Отметятся, что выводимые средства могли использоваться для инвестирования в российский бизнес, в том числе связанный с оборонным заказом РФ. По этим фактам начато уголовное производство.

Экономическая правда