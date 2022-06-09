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БЭБ разоблачило легализацию российской компанией более 140 миллионов

Четверг, 9 июня 2022, 15:20 - Алексей Павлыш

Бюро экономической безопасности разоблачило легализацию российской компанией денежных средств от незаконной деятельности на общую сумму более 140 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

"Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины совместно с Запорожской областной прокуратурой в ходе отработки юридических лиц, связанных с российской федерацией на территории Запорожской области, обнаружили субъект хозяйствования, бенефициарным собственником которого является гражданин страны агрессора.

Установлено, что в период 2021 года должностные лица предприятия по производству электрических проводов и кабелей осуществляли вывод капитала из страны под видом выплаты дивидендов", - говорится в сообщении.

Отметятся, что выводимые средства могли использоваться для инвестирования в российский бизнес, в том числе связанный с оборонным заказом РФ. По этим фактам начато уголовное производство.

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БЭБ компании Россия
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