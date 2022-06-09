Частные застройщики не имеют права поднимать цены на квартиры – президент "Киевгорстроя"

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Коммерческие застройщики, использующие для продажи квартир инвестиционные фонды, не имеют права поднимать стоимость квадратных метров.

Об этом заявил президент холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир в интервью Александру Колесниченко.

По его словам, частные застройщики используют разные схемы финансирования: через фонды финансирования строительства, паевые инвестиционные фонды, корпоративные инвестиционные фонды.

"У них идет фиксированная цена квадратного метра в долларах. Повышать стоимость квартир им нет смысла, потому что в долларе жилье не сильно подорожало – на 2-5%. Поэтому я считаю, что застройщики, которые не продают в гривне, не имеют права поднимать стоимость – у них цена зафиксирована в долларе", – сказал Кушнир.

Он добавил, что "Киевгорстрой" продает квартиры в гривне с НДС через расчетный счет предприятия. По данным президента КГС, в цене квадратного метра 65% составляют материалы, 35% – работы.

Себестоимость строительства в Киеве, по мнению Кушнира, сейчас составляет 22-23 тысячи гривень.

Подробнее читайте в интервью: Что произошло с рынком недвижимости Киева и ценами на жилье во время войны. Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир

Экономическая правда