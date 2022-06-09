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Крупнейший киевский застройщик смог "насобирать" 5% своих строителей

Четверг, 9 июня 2022, 14:23 - Cергей Мельник
 
Киевгорстрой

Холдинговая компания "Киевгорстрой" возобновила работы на некоторых строительных площадках, сумев привлечь до 500 человек из 10 тысяч, ранее занятых на работах.

Об этом рассказал президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир в интервью Александру Колесниченко.

Работа возобновилась с 1 июня на нескольких жилых комплексах.

"Из 10 тысяч человек, которые раньше участвовали в строительстве 30 ЖК, 2,5 миллиона квадратных метров, пока получилось собрать человек 400-500. Это пять процентов. Пока так", – сказал Кушнир.

По его словам, преимущественно рабочая сила состоит из мужчин из западных регионов Украины. Большая часть из них мобилизована или находится в территориальной обороне.

Президент КГС уверяет, что в дальнейшем штат будет расширяться, а количество запущенных в работу стройплощадок – расти.

Подробнее читайте в интервью: Что произошло с рынком недвижимости Киева и ценами на жилье во время войны. Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир

Экономическая правда

Киевгорстрой недвижимость строительство жилье Киев
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