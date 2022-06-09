Крупнейший киевский застройщик смог "насобирать" 5% своих строителей
Холдинговая компания "Киевгорстрой" возобновила работы на некоторых строительных площадках, сумев привлечь до 500 человек из 10 тысяч, ранее занятых на работах.
Об этом рассказал президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир в интервью Александру Колесниченко.
Работа возобновилась с 1 июня на нескольких жилых комплексах.
"Из 10 тысяч человек, которые раньше участвовали в строительстве 30 ЖК, 2,5 миллиона квадратных метров, пока получилось собрать человек 400-500. Это пять процентов. Пока так", – сказал Кушнир.
По его словам, преимущественно рабочая сила состоит из мужчин из западных регионов Украины. Большая часть из них мобилизована или находится в территориальной обороне.
Президент КГС уверяет, что в дальнейшем штат будет расширяться, а количество запущенных в работу стройплощадок – расти.
Подробнее читайте в интервью: Что произошло с рынком недвижимости Киева и ценами на жилье во время войны. Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир
Экономическая правда