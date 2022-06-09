Президент "Киевгорстроя" о возобновлении продаж квартир: "Ни о чем"

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Компания "Киевгорстрой" в первый день после возобновления работы отделов продаж продала в 6-7 раз меньше квартир, чем в среднем продавала до февраля 2022 года.

Об этом заявил президент КГС Игорь Кушнир в интервью Александру Колесниченко.

"За первый день пять заявок и три проданные квартиры. Это "ни о чем". В стандартный день (до начала полномасштабной войны России против Украины – ред) продавали в среднем 20 квартир в день", – сказал Кушнир.

По его словам, преимущественно квартиры продаются в уже построенных и сданных объектах.

Согласно прогнозу президента КГС, восстановление продаж для застройщиков будет проходить в "вялом темпе, сколько будет длиться война".

Подробнее читайте в интервью: Что произошло с рынком недвижимости Киева и ценами на жилье во время войны. Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир

Экономическая правда