Кабмин предлагает нулевое растаможивание авто: что предусматривают альтернативные законопроекты

К правительственному законопроекту, которым Кабмин предлагает вернуть пошлины на ввезенные в Украину авто для собственного пользования, подали три альтернативных законопроекта.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Так, правительство законопроектом №7418 предлагает вернуть пошлины на ввезенные в Украину автомобили для собственного пользования.

Законопроектом предлагается возобновить налогообложение, которое было отменено:

для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;

для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;

для транспортных средств, ввозимых гражданами.

По словам Железняка, также есть три альтернативных законопроекта.

Так, законопроектом 7418-1 предложено:

временно, на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины, установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость в размере 7% к операциям по ввозу физическими лицами на таможенную территорию Украины автомобилей легковых, кузовов к ним, прицепов и полуприцепов, мотоциклов, транспортных средств , предназначенных для перевозки 10 человек и более, транспортных средств для перевозки грузов;

временно, на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины, установить пониженную ставку ввозной пошлины в размере 5% для автомобилей легковых, кузовов к ним, прицепов и полуприцепов, мотоциклов, транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более, транспортных средств для перевозки грузов, ввозимых гражданами на таможенную территорию Украины;

разрешить одноразовый ввоз на таможенную территорию Украины без налогообложения налогом на добавленную стоимость, акцизной пошлиной и ввозной пошлиной автомобилей легковых, кузовов к ним, прицепов и полуприцепов, мотоциклов, транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более, транспортных средств для перевозки грузов участниками привлекаемых и принимавших непосредственное участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Железняк добавил, что альтернативный законопроект 7418-2 предлагает оставить для граждан налоговые и таможенные льготы на операции по ввозу на таможенную территорию Украины транспортных средств с одновременным введением таких предохранителей, которые уменьшат злоупотребление этими льготами и нагрузку на работу таможенных органов:

а) без налогообложения налогом на добавленную стоимость, акцизным налогом и ввозной пошлиной граждане будут иметь право ввозить на таможенную территорию автомобили легковые, кузова к ним, прицепы и полуприцепы, мотоциклы, транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более, транспортные средства для перевозки грузов года выпуска до 2017 года стоимостью не более 8000 долларов США, классифицируемых по кодам согласно УКТ ВЭД

8702 "Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 и более лиц, включая водителя";

8703 "Автомобили легковые и другие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили)";

8704 "Моторные транспортные средства для перевозки грузов";

8711 "Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды со вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски";

8716 "Прицепы и полуприцепы; прочие несамоходные транспортные средства; их части";

б) указанные налоговые и таможенные льготы действуют до прекращения или отмены военного положения на территории Украины, но не раньше 31 декабря 2022 года.

Кроме этого, этим законопроектом предлагают сохранить эти же льготы в течение года после завершения военного положения, но без ограничений стоимости и возраста транспортных средств, для участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны в связи с их участием в антитеррористической операции.

А также – в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины.

Третий альтернативный законопроект – 7418-3 – предусматривает, что сохраняется бесплатное растаможивание авто старше 5 лет и стоимостью менее 10 тыс евро на период военного положения. На постоянной основе убирается высокий акциз для б/у авто.

"Скорее всего, примут какую-то гибридную версию. Но посмотрим", - прогнозирует нардеп.

Заседание Комитета по заслушиванию Минфина и законопроекта №7418 и альтернативным накапливалось в 11:00.

Экономическая правда