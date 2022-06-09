Volkswagen предложил 200 сотрудникам на заводе ГАЗ в РФ до шести окладов за увольнение

Автопроизводитель Volkswagen предложил своим 200 сотрудникам сборочного производства Volkswagen/Skoda в Нижнем Новгороде на базе группы ГАЗ увольнения с выплатой до шести окладов.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо профсоюзов "Единство" и АСМ директору по персоналу "Фольксваген Груп Рус" Герриту Шпенглеру.

Отмечается, что сотрудникам было предложено добровольно уволиться в июне с выплатой до шести окладов.

В полученных 2 июня работниками предложениях отмечается, что принявшие решение расторгнуть трудовой договор до 17 июня смогут получить шесть окладов, до 29 июня - только пять. В подразделении Volkswagen в Нижнем Новгороде, по данным профсоюзов, работают около двухсот человек.

В "Фольксваген Груп Рус" подтвердили информацию профактива и рассказали, что предложили сотрудникам, которые захотят уволиться, пакет, включающий финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца 2022 года, а также личное IT-оборудование.

Сборочная площадка Skoda и Volkswagen на заводе группы ГАЗ в Нижнем Новгороде остановила работу 3 марта и до сих пор находится в простое, пишет газета.

При этом производственный график линии Skoda на ГАЗе предусматривает простой до середины сентября, но санкции вряд ли позволят возобновить работу. Источники газеты рассказали, что компания донесла своим дилерам информацию, что в 2022 году сборки в России, в том числе и на собственной площадке в Калуге, не будет.

Уходить с рынка марка Volkswagen не хочет, добавили собеседники газеты.

"Программы добровольного увольнения в автопроме проводились раньше. Например, "АвтоВАЗ" неоднократно своим сотрудникам предлагал увольнение с выплатами до пяти окладов. Ford в 2019 году при выходе с рынка выплачивал увольняемым от 5,5 до 12 окладов. 2015 году при выходе General Motors, сопровождавшемся закрытием завода в Петербурге, уволенным по соглашению сторон платили по 7 окладов, но затем увеличили выплату до 12 окладов", - говорится в статье.

Экономическая правда