Поставки товаров из США в Россию упали до рекордного за 20 лет минимума – СМИ

В апреле ввоз в РФ товаров из США по сравнению с мартом сократился со 101 млн долларов до 89 млн долларов. Это рекордный минимум для поставок из США с 2002 года.

Об этом пишет российское РБК со ссылкой на историю Бюро переписей США (Census Bureau).

Отмечается, что Федеральная таможенная служба РФ приостановила публикацию ежемесячных данных по внешней торговле России, данные за февраль и последующие месяцы не были опубликованы.

"Американские внешнеторговые данные выходят с лагом более 30 дней. Поставки российских товаров в США в апреле снизились по сравнению с мартом на 24%, но остались на относительно высоком уровне - $2,08 млрд. Для сравнения, в прошлом году США ввозили в среднем российских товаров на $2,47 млрд в месяц", - говорится в статье.

При этом в структуре американского экспорта в Россию в апреле обнулились поставки по ряду промышленных и транспортных категорий: к нулю упали поставки судов и лодок ($1,1 млн в апреле, $1,6 млн в феврале), поршневых двигателей внутреннего сгорания ($0, 2 млн в марте, $6,9 млн в феврале), тоннелепроходческих машин, бурильных установок, оборудования для забивания свай ($1,2 млн в марте, $9,3 млн в феврале).

Экспорт легковых машин составил $0,1 млн ($3,3 млн в марте, $27,1 млн в феврале), сельскохозяйственных машин – $0,08 млн ($1,5 млн в марте, $9,2 млн в феврале).

В целом поставка американских машин и оборудования в Россию в апреле составила чуть более $29 млн (в марте – около $25 млн). В феврале эти поставки составили около $130 млн.

Несколько выросли в апреле поставки фармацевтических препаратов - до $17,6 млн ($13,6 млн в марте, $60 млн в феврале). Лекарство выведено американскими властями из-под санкций против России.

Отмечается, что по итогам 2021 года США занимали пятое место в списке крупнейших торговых партнеров России по совокупному товарообороту. По итогам 2022 года они, вероятно, откатятся вниз. Беларусь уже обошла Германию по объему экспорта в Россию по данным за апрель.

При этом в американском импорте из России большинство традиционных статей тоже снизилось:

импорт российских железа и стали, а также изделий из них сократился до $53,8 млн в апреле по сравнению с $258 млн в марте;

импорт российского никеля в апреле сократился до $15 млн по сравнению с $45,6 млн в марте;

снизились поставки российских патронов в США - до $6,7 млн ​​в апреле по сравнению с $20,5 млн в марте.

Экономическая правда