Украина уже получила первый миллиард долларов из $40 миллиардов поддержки от Штатов

ФОТО ПОСОЛЬСТВА США

Прямая поддержка в размере 1 млрд. долларов в рамках пакета помощи Украине от США объемом 40 млрд. долларов уже прибыла в Украину.

Об этом сообщило Посольство США в Украине.

В среду, 8 июня, посол Бриджит Бринк встретилась с вице-премьер-министром экономики Юлией Свириденко, министром финансов Сергеем Марченко и главой Нацбанка Кириллом Шевченко. Стороны обсудили, как поддержка США может укрепить экономику Украины в условиях жестокой войны России.

Бринк сообщила, что в рамках пакета в 40 миллиардов долларов, подписанного президентом Байденом 21 мая, прямая поддержка в размере 1 млрд долл. уже прибыла.

Еще 7,5 млрд долларов грантовой помощи поступят в скором времени. В посольстве подчеркнули, что США работают над тем, чтобы как можно быстрее оказать еще большую экономическую помощь.

Напоминаем:

Посол Украина в США Оксана Маркарова рассказала, на какие цели уйдут 40 миллиардов долларов помощи, недавно своей подписью одобрил Джо Байден. Больше половины, 23,75 млрд., предусмотрено на безопасность и оборонную помощь Украине, а также на усилия США по усилению европейской безопасности.