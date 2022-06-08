Зеленский призвал топ-менеджмент мировых компаний начинать бизнес в Украине

Президент Владимир Зеленский обратился к топ-менеджменту крупнейших мировых компаний с призывом заходить на украинский рынок и создавать рабочие места для восстановления Украины.

Об этом он заявил в ходе выступления на Yale CEO Summit.

Зеленский подчеркнул, что для Украины очень важно, чтобы мир помнил, что российская война против Украины продолжается.

"Для нас самое главное - это конкретные шаги, которые вы, как конкретные люди, и ваши компании, как конкретные субъекты экономики мира, можете предпринять", - рассказал президент. "Сделать это поддержать нас и облегчить нам жизнь за нашу общую войну".

В частности, чтобы компании, представленные на российском рынке, по возможности ушли из него окончательно. "Самое главное для нас даже не то, что они уйдут с рынка РФ, а что они просто не будут финансировать своими налогами в их системе то оружие, которым они нас убивают".

"Поэтому я, как президент Украины, очень хотел бы, чтобы ваши компании рассматривали возможность не только выхода [из РФ], но и мероприятия и поиска своего места в экономике Украины. Для нас это, прежде всего, рабочие места", – заявил он. Зеленский напомнил о 12 миллионах перемещенных украинцев, которые из-за войны потеряли свои дома и рабочие места. Поэтому Украина потеряла граждан, которые строят государство и уплачивают налоги.

Зеленский призвал компании не только открывать свои офисы, но и найти те пласты бизнеса, в которые они будут готовы войти: от цифровизации до возобновляемой энергетики. Украина не готова производить минимальную налоговую систему, добавил он, но готова предоставить комфортные условия, прозрачность и быстрый менеджмент для начала бизнеса в стране.