Российский олигарх Усманов надеется приостановить санкции, пока Суд ЕС рассматривает его жалобу

Российский миллиардер Алишер Усманов и его две сестры ожидают промежуточного решения Суда ЕС по своему обжалованию санкций, в котором надеются получить приостановление ограничений против них до окончательного решения суда.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Усманов и сестры подали отдельные иски еще в апреле, надеясь отменить персональные санкции, которые закрыли для них поездки в ЕС и заблокировали все активы, включая элитную яхту стоимостью 600 млн долларов.

Насколько известно, промежуточное решение суда может быть объявлено ориентировочно через две недели, а финальное - до конца года.

Если Суд ЕС приостановит действие санкций, Усманов и сестры снова получат доступ к своим счетам и замороженным активам.

Алишер Усманов попал под санкции в феврале сразу после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Впоследствии ЕС расширил санкции на его сестер как лиц, имеющих с ним тесные финансовые связи.

В результате этих санкций в Германии задержали яхту сестры Усманова стоимостью 600 млн долларов. Это самая большая по водоизмещению моторная яхта, её экипаж состоит из 96 человек, а длина судна составляет 156 метров.