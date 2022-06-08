Новый кредит Украине на 1,5 миллиарда долларов: во Всемирном банке объяснили, как будут выделяться средства

Новый кредит Всемирного банка Украины на 1,5 млрд долл, одобренный накануне, направлен на финансирование основных госрасходов, чтобы правительство могло продолжать функционировать и оказывать услуги народу. Средства из него будут выделяться ежемесячно.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил региональный директор ВБ по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

"В рамках такого варианта финансирования, Всемирный банк берет на себя обязательство по возмещению правительства всех расходов на выплаты зарплат основным категориям государственных служащих, а также зарплат ежемесячно (начиная с марта, после начала войны, по крайней мере до конца года), при условии , что заработная плата фактически выплачивается в полном объеме", - сказал Банерджи.

По его словам, заем одобрен в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (или PEACE в Украине) и он не является ссудой на политику развития.

"Следовательно, после выделения первоначальной значительной суммы возмещения за период с марта по май, оставшуюся сумму будут выплачивать ежемесячно на основе подтверждения фактических расходов", - пояснил представитель ВБ.

Он объяснил, что это поможет Украине сохранить и защитить потенциал правительства и в текущей военной ситуации, и впоследствии для восстановления экономики.

Напомним:

Исполнительный совет Всемирного банка во вторник одобрил дополнительное финансирование для Украины в размере 1,49 миллиарда долларов для выплаты заработной платы государственным и социальным работникам, в целом увеличив обещанную сумму поддержки банка до более 4 миллиардов долларов.

Экономическая правда